Kletter-Unglück: 57-Jährige verletzt sich bei Sturz in Felswand

Zu einem Alpinunfall kam es am frühen Samstagnachmittag, dem 25. Juli 2026, im Gemeindegebiet von Hinterhornbach. Wie die Polizei mitteilt, war eine zweiköpfige Seilschaft auf der Urbeleskarspitze zu einer Klettertour unterwegs. Gegen 12.55 Uhr befand sich eine 57-jährige Deutsche aus dem Raum Stuttgart (Deutschland) gerade im Vorstieg, als sich rund 70 Meter unterhalb des Gipfels ein Unfall ereignete.

Tritt brach beim Aufstieg aus

Laut Polizei brach bei der Kletterin bei dem Aufstieg plötzlich ein Tritt aus, woraufhin die Frau „schließlich den Halt verlor“. „Sie stürzte ca. zwei Meter in das Seil und prallte gegen die Felswand“, berichtet die Polizei über den Unfallhergang. Durch den Aufprall zog sich die 57-jährige Alpinistin Verletzungen im Rückenbereich zu und konnte die Tour nicht mehr fortsetzen. Sie wurde durch den alarmierten Notarzthubschrauber „RK 2“ aus der Felswand geborgen und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Neben der Besatzung des Rettungshubschraubers standen auch die Bergrettung Elbigenalp sowie die Alpinpolizei im Einsatz.