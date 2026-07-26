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/ ©Pexels/Samuel Weirich
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Person beim Klettern.
Die 57-Jährige stürzte rund zwei Meter tief ins Seil und prallte gegen den Fels.
Hinterhornbach
26/07/2026
Am Nachmittag

Kletter-Unglück: 57-Jährige verletzt sich bei Sturz in Felswand

Alpinunfall am Samstagnachmittag: Eine Kletterin aus dem Raum Stuttgart stürzte im Gemeindegebiet von Hinterhornbach (Tirol) ins Seil. Wie die Polizei meldet, erlitt sie Verletzungen im Rückenbereich.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(170 Wörter)
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Zu einem Alpinunfall kam es am frühen Samstagnachmittag, dem 25. Juli 2026, im Gemeindegebiet von Hinterhornbach. Wie die Polizei mitteilt, war eine zweiköpfige Seilschaft auf der Urbeleskarspitze zu einer Klettertour unterwegs. Gegen 12.55 Uhr befand sich eine 57-jährige Deutsche aus dem Raum Stuttgart (Deutschland) gerade im Vorstieg, als sich rund 70 Meter unterhalb des Gipfels ein Unfall ereignete.

Tritt brach beim Aufstieg aus

Laut Polizei brach bei der Kletterin bei dem Aufstieg plötzlich ein Tritt aus, woraufhin die Frau „schließlich den Halt verlor“. „Sie stürzte ca. zwei Meter in das Seil und prallte gegen die Felswand“, berichtet die Polizei über den Unfallhergang. Durch den Aufprall zog sich die 57-jährige Alpinistin Verletzungen im Rückenbereich zu und konnte die Tour nicht mehr fortsetzen. Sie wurde durch den alarmierten Notarzthubschrauber „RK 2“ aus der Felswand geborgen und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Neben der Besatzung des Rettungshubschraubers standen auch die Bergrettung Elbigenalp sowie die Alpinpolizei im Einsatz.

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