Zwei Taxis stoßen auf Kreuzung zusammen – Fünf Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es in den frühen Morgenstunden des 26. Juli 2026 im Innsbrucker Stadtgebiet. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 5.20 Uhr zwei Taxis im Kreuzungsbereich der Schöpfstraße und der Peter-Mayr-Straße unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Laut den ersten Erhebungen der Ermittler hatte ein 33-jähriger österreichischer Taxilenker ein Vorrangzeichen missachtet.

Rechtwinkliger Zusammenstoß

In der Folge nahm das Unglück seinen Lauf: Die beiden Fahrzeuge krachten auf der Kreuzung ineinander. Laut Polizei kam es zu einem „rechtwinkligen Zusammenstoß der beiden Taxis“, durch den an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Der Unfall forderte mehrere Verletzte. Sowohl die beiden Fahrzeuglenker – zwei Österreicher im Alter von 33 und 49 Jahren – als auch ihre Insassen wurden bei dem Aufprall getroffen. Drei Fahrgäste, zwei Österreicherinnen im Alter von 37 und 43 Jahren sowie ein 41-jähriger Österreicher, wurden laut der Beamten „bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt“. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden alle fünf beteiligten Personen vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck gebracht. An den beiden Taxis entstand ein schwerer Sachschaden.