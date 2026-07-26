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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Tennisspielerin auf einem Tennisplatz.
Sieg für Lilli Tagger bei den LiveSport Prague Open.
Osttirol
26/07/2026
Klettert auf Rang 45

Erster WTA-Titel: Lilli Tagger (18) siegt bei Tennis-Turnier in Prag

Lilli Tagger hat am Sonntag das Endspiel der LiveSport Prague Open gewonnen. Damit rückt die 18-jährige Osttirolerin in der Weltrangliste auf den 45. Rang vor.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)
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Nach ihrem Halbfinalsieg am Samstagabend gegen die tschechische Lokalmatadorin Barbora Krejčíková hat Lilli Tagger nachgelegt: Die 18-Jährige gewann das Finale des WTA-250-Turniers in der Prager LiveSport Arena. Die Osttirolerin besiegte Daria Snigur aus der Ukraine mit 7:6 und 6:2. Dieser erste Turniersieg auf der Tour beschert Tagger den Vorstoß auf Platz 45 der Weltrangliste.

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