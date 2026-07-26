Erster WTA-Titel: Lilli Tagger (18) siegt bei Tennis-Turnier in Prag

Lilli Tagger hat am Sonntag das Endspiel der LiveSport Prague Open gewonnen. Damit rückt die 18-jährige Osttirolerin in der Weltrangliste auf den 45. Rang vor.

Nach ihrem Halbfinalsieg am Samstagabend gegen die tschechische Lokalmatadorin Barbora Krejčíková hat Lilli Tagger nachgelegt: Die 18-Jährige gewann das Finale des WTA-250-Turniers in der Prager LiveSport Arena. Die Osttirolerin besiegte Daria Snigur aus der Ukraine mit 7:6 und 6:2. Dieser erste Turniersieg auf der Tour beschert Tagger den Vorstoß auf Platz 45 der Weltrangliste.