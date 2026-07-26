Kärntens Leichtathleten glänzen bei Staatsmeisterschaften

Sprinter Lukas Pullnig vom Klagenfurter Leichtathletik Club (KLC) verteidigte seinen Titel als schnellster Mann des Landes erfolgreich über die 100-Meter-Distanz. Das Finale verlangte den Athleten bei 2,1 Meter pro Sekunde Gegenwind alles ab: Nach genau 10,55 Sekunden überquerte Pullnig die Ziellinie exakt zeitgleich mit Noel Waroschitz vom Innsbrucker Athletik Club (IAC), weshalb der Titel an beide Läufer vergeben wurde.

©Amri Sports / Pullnig, Zembaty, Watzek, Fischer Spannung pur bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck.

Leichtathleten glänzen mit Gold und Silber

Mit dem Sieg über 200 Meter verteidigte Pullnig auch am zweiten Tag mit einer persönlichen Bestleistung von 21,53 Sekunden seinen Staatsmeistertitel erfolgreich. In diesem Rennen belegte Jakub Zembaty vom LC Villach mit 21,96 Sekunden Platz sechs. Zudem schnappte sich Zembaty über 400 Meter die Silbermedaille. Mit 47,82 Sekunden musste sich der Villacher nur knapp geschlagen geben.

Auch Fischer und Watzek sichern sich Edelmetall

Auch über 400 Meter Hürden der Frauen gab es Edelmetall für Kärnten. Viola Fischer vom LC Villach lief in 63,28 Sekunden auf Rang drei und sicherte sich die Bronzemedaille. Für eine kleine Überraschung sorgte Veronika Watzek vom KLC. Sie sicherte sich bei ihrem Comeback im Diskuswurf mit 49,21 Meter den Vizestaatsmeistertitel. Knapp an einer Medaille vorbei lief Elisabeth Golger (KLC). Sie belegte über 400 Meter mit 55,70 Sekunden Platz vier. Ebenso Fabio Fister vom DSG Maria Elend über 1500 Meter.