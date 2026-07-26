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auf dem bild von 5min.at sieht man einen feuerwehrmann und einen bagger.
Nach ersten Informationen dürfte ein technischer Defekt im Motorraum den Brand ausgelöst haben.
Kufstein
26/07/2026
Lösch-Erfolg

Anwohner bemerken Rauch: Technischer Defekt setzt Bagger in Brand

Schrecksekunde am Sonntagmittag in Kufstein (Tirol): In der Zellerburgstraße haben aufmerksame Anwohner am Sonntag eine dichte Rauchentwicklung bemerkt. Der Rauch stieg direkt aus dem Motorraum eines dort geparkten Baggers auf.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Die umgehend alarmierte Freiwillige Feuerwehr Kufstein rückte rasch an und konnte ein Ausbreiten der Flammen durch ein schnelles Eingreifen verhindern. Trotz des zügigen Löscherfolgs kam für das Arbeitsgerät jede Hilfe zu spät: Am Bagger entstand durch das Feuer ein Totalschaden.

Technischer Defekt als wahrscheinlichster Auslöser

Nach ersten Informationen dürfte ein technischer Defekt im Motorraum den Brand ausgelöst haben. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Im Einsatz standen Die Freiwillige Feuerwehr Kufstein mit 20 Einsatzkräften, das Rote Kreuz mit drei Mitarbeitern sowie eine Streife der Polizeiinspektion Kufstein zur Aufnahme des Sachverhalts.

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