Fahrerflucht: Neunjährige nach Unfall einfach liegen gelassen

Ein neunjähriges Mädchen wurde am Sonntag in Innsbruck von einem schwarzen Kombi touchiert. Der oder die Lenker/in setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei ist nun auf der Suche nach zweckdienlichen Hinweisen.

Mit ihrem Tretroller wollte ein Mädchen am Sonntag den Schutzweg an der Kreuzung Kugelfangweg/Schützenstraße in Innsbruck (Tirol) überqueren. Dabei wurde sie von einem schwarzen Kombi touchiert. Laut der Polizei wurde die Neunjährige an der linken Körperseite von dem Wagen erfasst. In weiterer Folge stürzte sie zu Boden und zog sich eine leichte Verletzungen am linken Knie zu.

Fahrerflucht

Der oder die Lenker/in beging Fahrerflucht. „Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum fahrerflüchtigen schwarzen PKW-Kombi geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol zu melden“, heißt es vonseiten der Beamten. Die Telefonnummer lautet 059133 / 7110.