Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pexels / Gustavo Fring
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Mädchen auf einem Tretroller.
Eine Neunjährige wurde am Sonntag in Tirol von einem Auto erfasst.
Innsbruck
26/07/2026
Zeugenaufruf

Fahrerflucht: Neunjährige nach Unfall einfach liegen gelassen

Ein neunjähriges Mädchen wurde am Sonntag in Innsbruck von einem schwarzen Kombi touchiert. Der oder die Lenker/in setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei ist nun auf der Suche nach zweckdienlichen Hinweisen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Mit ihrem Tretroller wollte ein Mädchen am Sonntag den Schutzweg an der Kreuzung Kugelfangweg/Schützenstraße in Innsbruck (Tirol) überqueren. Dabei wurde sie von einem schwarzen Kombi touchiert. Laut der Polizei wurde die Neunjährige an der linken Körperseite von dem Wagen erfasst. In weiterer Folge stürzte sie zu Boden und zog sich eine leichte Verletzungen am linken Knie zu.

Fahrerflucht

Der oder die Lenker/in beging Fahrerflucht. „Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum fahrerflüchtigen schwarzen PKW-Kombi geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol zu melden“, heißt es vonseiten der Beamten. Die Telefonnummer lautet 059133 / 7110.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at