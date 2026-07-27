Kennzeichen-Diebe treiben in Osttiroler Siedlung ihr Unwesen

Dreiste Diebe sorgten in Lienz für so einige für einen unangenehmen Start in den Tag: Bei mindestens sechs Autos verschwanden über Nacht die hinteren Kennzeichentafeln. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Dreiste Diebe trieben in der Nacht auf Montag in Lienz (Osttirol) ihr Unwesen: Bei mindestens sechs Fahrzeugen haben unbekannte Täter im Stadtgebiet die hinteren Kennzeichentafeln gestohlen, wie die Polizei informiert.

Friedenssiedlung betroffen

Die betroffenen Autos waren laut Polizei zwischen 0.45 und 6.30 Uhr vor einer Wohnhausanlage in der Friedenssiedlung abgestellt. Die Diebstähle ereigneten sich im Bereich des Paul-Troger-Wegs, der Salurner Straße und der Spitzkofelstraße.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Lienz hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht die Bevölkerung um Hinweise. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedenssiedlung beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/7230 bei der Polizei Lienz zu melden.