Linienbus kracht gegen Moped: Teenager im Krankenhaus

Am Montag in der Früh kam es in Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) zu einem Unfall. Ein 17-jähriger Österreicher war gegen 6.45 Uhr mit seinem Moped auf der L11 unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 41-jähriger Buslenker mit einem Linienbus auf diese Straße einbiegen. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Wie die Polizei informiert, dürfte der Busfahrer den Mopedlenker übersehen haben und es kam zum Crash im Kreuzungsbereich.

Jugendlicher ins Krankenhaus gebracht

Der 17-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Wie die Polizei informiert, wurde keiner der Linienbuspassagiere bei dem Unfall verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.