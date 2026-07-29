Teenager schleppen Moped ab – 16-Jähriger schwer verletzt

Ein Abschleppversuch mit einem Seil ging am späten Dienstagabend in Tirol gehörig schief. Ein 16-jähriger Mopedlenker stürzte und wurde schwer verletzt.

Weil sein Moped eine Panne hatte, ließ sich ein 16-Jähriger am späten Dienstagabend (28. Juli) in Langkampfen (Bezirk Kufstein) von einem 17-Jährigen mit dem Auto abschleppen. Doch die Fahrt endete mit einem schweren Unfall.

Mit schwerer Verletzung ins Krankenhaus

Aber was ist passiert? Gegen 23.10 Uhr zog ein 17-jähriger Österreicher das defekte Moped seines ein Jahr jüngeren Freundes mit einem Seil über die Dorfstraße. Doch während der Abschleppaktion stürzte der 16-Jährige, warum, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie die Polizei informiert, erlitt der Jugendliche dabei schwere Verletzungen am Bein. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus Kufstein.