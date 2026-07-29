Schwerverletzte Urlauberin: Notarzthubschrauber bringt E-Bike-Fahrerin in die Klinik Innsbruck

Ein Ausflug in den Tiroler Bergen nahm am späten Nachmittag des 28. Juli ein böses Ende. Nach einem schweren E-Bike-Sturz in Söll musste eine 43-jährige Urlauberin per Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Ein schwerer E-Bike-Unfall rief am späten Nachmittag des 28. Juli 2026 die Rettungskräfte in Söll (Bezirk Kufstein, Tirol) auf den Plan. Eine 43-jährige Urlauberin aus Frankreich war gegen 16.25 Uhr auf der steil abfallenden Gemeindestraße Bromberg talwärts unterwegs, als sie aus noch nicht geklärten Gründen zu Sturz kam und sich dabei schwere Verletzungen zuzog.

Schwerverletzt mit Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen

Ein vorbeikommender Passant reagierte geistesgegenwärtig, als er die Verunglückte entdeckte, und wählte sofort den Notruf. Die Sanitäter übernahmen vor Ort die Erstversorgung der 43-Jährigen. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde diese anschließend direkt mit dem Notarzthubschrauber zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Innsbruck geflogen.