Betrunkener Lkw-Lenker übersieht Radfahrer: Verletzter im Spital

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend in Kolsass (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Ein alkoholisierter Klein-Lkw-Fahrer kollidierte beim Einbiegen mit einem Radfahrer.

Am 28. Juli 2026 kam es gegen 18.40 Uhr im Gemeindegebiet von Kolsass zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 28-jähriger ungarischer Staatsbürger war mit seinem Klein-Lkw auf der Rettenbergstraße unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Tiroler Straße einzubiegen.

28-Jähriger übersah einen 33-jährigen Radfahrer

Dabei übersah der Lenker offenbar einen 33-jährigen österreichischen Radfahrer, der auf der Tiroler Straße in Richtung Osten unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur rechtwinkligen Kollision beider Fahrzeuge.

Alkotest positiv: Führerschein noch an der Unfallstelle abgenommen

Der 33-jährige Radfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch die umgehend alarmierten Rettungskräfte wurde der Mann zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der 28-jährige Lkw-Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme führte die Polizei einen Alkotest mit dem mutmaßlichen Unfallverursacher durch. Dieser verlief positiv. Dem 28-Jährigen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.