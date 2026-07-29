Zivilschutzalarm: Unwetter wüten in Tirol, lassen Handys in Sölden „klingeln“

Starke Unwetter sind in den vergangenen Stunden über die Tiroler Alpenregion hinweggezogen. In Sölden (Bezirk Imst) wurde nun auch der Zivilschutzalarm und AT-Alert ausgelöst.

Der Hintergrund hinter dem Zivilschutzalarm ist die „herausfordernde Unwettersituation in Sölden (Bezirk Imst)“, so das Land Tirol nun in einer Aussendung. Die Bevölkerung soll zu Hause bleiben und sich in die oberen Stockwerke begeben. Keller, Tiefgaragen und Unterführungen soll man genauso meiden wie Gewässer und Ufergebiete. Zudem wurde in der Freizeitarena Sölden eine Notunterkunft eingerichtet.

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Unwetter: Warnsignal an alle Handys in Sölden

Zusätzlich zum Zivilschutzalarm mittels Sirenen wurde auch der AT-Alert für die Gemeinde ausgelöst. „Das Land Tirol hat in den letzten Minuten eine behördliche Warnung an alle in diesen Gemeinden eingeloggten Mobiltelefone ausgesendet“, heißt es dazu seitens des Landes.

„Bleibt bitte zu Hause“

Videos in sozialen Medien zeigen etwa Überschwemmungen vor Ort, auch eine Mure soll abgegangen sein. „Bleibt bitte zu Hause“, wird in den Postings appelliert. Die Einsatzkräfte stehen derweil im Großeinsatz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 23:17 Uhr aktualisiert