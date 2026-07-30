Schrecksekunde über Tirol: Motorausfall zwang Schleppflugzeug zur Notlandung

Ein Flugunfall in Tirol ging am Mittwochmittag zum Glück glimpflich aus. Ein 76-jähriger Pilot musste seine Maschine nach einem Motorschaden auf einem Feld notlandeten.

Zu einem gefährlichen Zwischenfall im Luftraum über dem Bezirk Kitzbühel (Tirol) kam es am Mittwochnachmittag, dem 29. Juli 2026. Gegen 12 Uhr startete ein 76-jähriger österreichischer Pilot vom Flugplatz St. Johann zu einem Routine-Schleppflug. Doch kurz nach dem Start setzte plötzlich der Motor der Schleppmaschine aus.

Umgehend das Schleppseil ausgeklinkt

Beim Motorflugzeug und beim geschleppten Segelflugzeug wurde das Schleppseil ausgeklinkt. Während dem Segelflugzeug eine sichere Rückkehr und Landung am Flugplatz St. Johann gelang, musste der 76-Jährige mit der motorisierten Maschine zur Notlandung ansetzen. Er steuerte das Flugzeug auf ein Feld im Gemeindegebiet von Kirchdorf. Die Maschine setzte auf dem Boden auf und kam schließlich südlich der Großache in einem Gebüsch zum Stillstand.

Der Pilot blieb unverletzt

Der Pilot überstand den Zwischenfall glücklicherweise vollkommen unverletzt und konnte sich selbstständig aus der Maschine befreien. Am Motorflugzeug entstand durch die Notlandung im unwegsamen Gelände jedoch erheblicher Sachschaden. Die genaue Ursache für den plötzlichen Motorausfall ist nun Gegenstand der Ermittlungen.