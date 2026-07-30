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/ ©Freiwillige Feuerwehr St. Johann in Tirol
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Traktor "im" Bachbett.
Der 16-Jährige ist noch an Ort und Stelle verstorben.
St. Johann in Tirol
30/07/2026
Fieberbrunner Ache

Tödlicher Traktor-Unfall: Für jungen Tiroler (16) kommt jede Hilfe zu spät

Ein tragischer Traktor-Unfall hat sich Mittwochnachmittag, am 29. Juli 2026, in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ereignet. Für einen 16-Jährigen kam dabei jede Hilfe zu spät.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Gegen 17 Uhr war ein 16-jähriger Tiroler mit einem Traktor und zwei Anhängern in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) auf der Hochkönigbundesstraße unterwegs. Plötzlich aber kam das Gespann aus unbekanntem Grund über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte in das Bachbett der Fieberbrunner Ache, berichtet die Polizei nun. Der 16-Jährige wurde bei dem tragischen Unfall tödlich verletzt, am Traktor und den Anhängern entstand schwerer Schaden. Im Einsatz stand neben der Rettung auch die Wasserrettungen Going, Kitzbühel, St. Ulrich und Waidring, sowie die Feuerwehr St. Johann in Tirol, der Bezirksfeuerwehrinspektor, ein KIT-Team und die Polizei.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt, wie der Kran den Traktor gerade aus dem Bachbett hebt.
©Freiwillige Feuerwehr St. Johann in Tirol |
Der Traktor musste mit dem Kran wieder rausgehoben werden.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Einsatzkräfte beim Unfallort.
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Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Kran und die Einsatzkräfte.
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Für den 16-jährigen Traktorfahrer kam allerdings jede Hilfe zu spät.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Kran und den Traktor.
©Freiwillige Feuerwehr St. Johann in Tirol |
Er verstarb noch an Ort und Stelle.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2026 um 06:41 Uhr aktualisiert
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