Tödlicher Traktor-Unfall: Für jungen Tiroler (16) kommt jede Hilfe zu spät
Ein tragischer Traktor-Unfall hat sich Mittwochnachmittag, am 29. Juli 2026, in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ereignet. Für einen 16-Jährigen kam dabei jede Hilfe zu spät.
Gegen 17 Uhr war ein 16-jähriger Tiroler mit einem Traktor und zwei Anhängern in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) auf der Hochkönigbundesstraße unterwegs. Plötzlich aber kam das Gespann aus unbekanntem Grund über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte in das Bachbett der Fieberbrunner Ache, berichtet die Polizei nun. Der 16-Jährige wurde bei dem tragischen Unfall tödlich verletzt, am Traktor und den Anhängern entstand schwerer Schaden. Im Einsatz stand neben der Rettung auch die Wasserrettungen Going, Kitzbühel, St. Ulrich und Waidring, sowie die Feuerwehr St. Johann in Tirol, der Bezirksfeuerwehrinspektor, ein KIT-Team und die Polizei.