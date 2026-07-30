Nicole spendet Stammzellen: „Hoffe von Herzen, dass sie helfen“

Die Tirolerin hatte sich ein Typisierungsset online nach Hause bestellt, den Wangenabstrich gemacht und retouniert. Was nur wenige Minuten dauert, sollte das Leben einer Frau aus Mitteleuropa völlig verändern. Die 37-Jährige hat nämlich die passenden Stammzellen für die kranke Frau. Die Nachricht, dass sie der Mitteleuropäerin eine zweite Chance auf Leben schenken kann, hat sie sehr berührt, wie sie nun erklärt.

Stammzellspenderin erzählt von „unglaublich interessanter Erfahrung“

„Auch ich durfte eine Stammzellspenderin sein. Es war eine unglaublich interessante Erfahrung und ein unbeschreibliches Gefühl. Zu wissen, dass ich mit meiner Spende vielleicht einer Frau eine zweite Chance auf Leben schenken konnte, berührt mich sehr. Jetzt hoffe ich von Herzen, dass meine Stammzellen helfen“, so die Tirolerin, die gleichzeitig einen Appell an alle Menschen richtet: „Lasst euch typisieren. Es dauert nur wenige Minuten, kann aber ein Leben retten.“

So kannst auch du zum potentiellen Lebensretter werden

Wenn auch du wie Nicole potentiell ein Leben retten möchtest, geht das ganz einfach. Dazu muss man nur zwischen 16 und 45 Jahre alt und gesund sein, heißt es seitens des Vereins Geben für Leben. Einerseits kann man sich wie die Tirolerin das Typisierungsset direkt nach Hause schicken lassen, andererseits kann man auch zu einer von vielen Typisierungsaktionen in ganz Österreich gehen. Alles dazu auch hier auf der Website von Geben für Leben.