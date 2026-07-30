Unwetter in Tirol: Muren verlegen Straße – „haben Nacht durchgearbeitet“

Zwei Murenabgänge haben Mittwochabend, am 29. Juli 2026, die L16 Pitztalstraße vor und nach dem Ortsteil Plangeroß (Gemeinde St. Leonhard im Pitztal, Bezirk Imst, Tirol) verlegt. Die Straße ist noch gesperrt.

Nach den starken Unwettern, die Mittwochabend im Bezirk Imst in Tirol gewütet haben, ist die L16 Pitztalstraße rund um den St. Leonharder Ortsteil Plangeroß weiterhin gesperrt, berichtet das Land nun. Dort sind zwei Muren jeweils außerhalb des Ortsteils abgegangen und haben die Straße auf einer Länge von jeweils rund 100 Metern verlegt.

Zwei Bagger und zwei Radlader im Pitztal im Einsatz

Hartmut Neurauter von der zuständigen Straßenmeisterei Zams erklärt, dass man bereits seit der Nacht dabei ist, auf der Straße aufzuräumen und die ganze Nacht durchgearbeitet hätte. „Insgesamt haben wir zwei Bagger und zwei Radlader im Einsatz.“ Laut Informationen des Landes soll die Pitztalstraße in dem Bereich ab den Donnerstag-Mittagsstunden wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben werden.

©Land Tirol Seit den Nachtstunden arbeiten Bagger und Radlader daran, die Pitztalstraße wieder freizubekommen.

Zivilschutzalarm im Ötztal

Die Unwetter haben auch im Ötztal größere Schäden angerichtet. Auch dort sind Muren abgegangen, 200 bis 300 Personen mussten evakuiert werden. Kurz vor Mitternacht wurde dort auch für etwas mehr als eine Stunde der Zivilschutzalarm und der AT Alert ausgelöst. Mehr dazu unter anderem hier: Murenabgänge, Menschen evakuiert: Unwetter trifft Sölden hart.