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/ ©Fotomontage: Canva & 5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Kerze und dahinter ein Rettungsauto in schwarz-weiß.
Der Mann wurde tot aufgefunden.
Tux
30/07/2026
Tragödie

68-Jähriger in Heubelüftungsbox gestürzt: Für ihn kam jede Hilfe zu spät

In einem Stall in Tux (Bezirk Schwaz, Tirol) ist am Mittwoch, 29. Juli 2026, ein 68-jähriger Mann verstorben. Er war von einer Leiter gestürzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Der Unfall hat sich nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen 12 und 20.35 Uhr ereignet, heißt es seitens der Polizei weiter. Wie die Beamten berichten, ist der 68-Jährige in der Zeit am Mittwoch von einer Leiter in eine rund sechs Meter tiefe Heubelüftungsbox gestürzt. Für den Tiroler kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an Ort und Stelle. Eine Obduktion wurde angeordnet, im Einsatz standen die Rettung, die Feuerwehr Tux und die Polizei. Wieso und wann genau der Mann von der Leiter gestürzt ist, ist aktuell noch unklar.

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