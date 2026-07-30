68-Jähriger in Heubelüftungsbox gestürzt: Für ihn kam jede Hilfe zu spät

Der Unfall hat sich nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen 12 und 20.35 Uhr ereignet, heißt es seitens der Polizei weiter. Wie die Beamten berichten, ist der 68-Jährige in der Zeit am Mittwoch von einer Leiter in eine rund sechs Meter tiefe Heubelüftungsbox gestürzt. Für den Tiroler kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an Ort und Stelle. Eine Obduktion wurde angeordnet, im Einsatz standen die Rettung, die Feuerwehr Tux und die Polizei. Wieso und wann genau der Mann von der Leiter gestürzt ist, ist aktuell noch unklar.