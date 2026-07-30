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/ ©Pexels / Matheus Ferrero
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Hände auf einem Lenkrad.
Ein 17-Jähriger verunfallte am Donnerstag auf der Felbertauernstraße in Osttirol.
St. Johann im Walde
30/07/2026
Verletzt

Nach Unfall: Führerscheinneuling (17) rief im Schock Eltern statt Rettung an

Auf der Felbertauernstraße in Osttirol ereignete sich am Donnerstag ein Unfall: Ein 17-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die linke Leitplanke. Im ersten Schock verständigte er seine Eltern.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Der junge Lenker verlor am Donnerstagmorgen auf der Felbertauernstraße die Kontrolle über sein Auto. Infolgedessen kollidierte er mit der linken Leitplanke. Laut der Polizei kam der Wagen erst 150 Meter weiter zum Stillstand. Im ersten Schock rief er umgehend seine Eltern an.

17-Jähriger verletzt

Während diese zu der Unfallstelle fuhren, setzten sie die Rettungskette in Gang. „Der 17-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol. Neben der Polizei standen auch die Rettung und die Straßenmeisterei im Einsatz.

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