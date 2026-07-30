Böser Taxi-Unfall fordert zwei Schwerverletzte

Dramatische Szenen nach einem Frontalunfall in Tirol: Ein Taxilenker musste aus seinem zerstörten Fahrzeug befreit werden, das Auto der Unfallgegnerin wurde gegen einen Baum geschleudert.

Auf der Möserer Landesstraße bei Telfs (Innsbruck-Land, Tirol) kam es am Donnerstag (30. Juli) zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen einem Taxi und einem Auto. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Frontalcrash bei Bairbach

Doch was war passiert? Nach Angaben der Polizei war ein 55-jähriger Taxilenker gegen 15.10 Uhr von Seefeld in Richtung Telfs unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Doch plötzlich fuhr das Taxi im Bereich Bairbach auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Unglück: Die Frau konnte nicht mehr ausweichen – die beiden Fahrzeuge krachten frontal zusammen.

Auto gegen Baum geschleudert

Während das Taxi auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, drehte sich das Auto der Frau laut Zeugen mehrmals um die eigene Achse und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Taxilenker erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack. Anschließend flog ihn der Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck.

Schwere Gesichtsverletzungen

Die 43-Jährige zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu und wurde ebenfalls in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Neben Feuerwehr, Rettung, Notarzthubschrauber und Polizei standen auch Abschleppunternehmen im Großeinsatz. Die Möserer Landesstraße musste während der Bergungs- und Aufräumarbeiten rund zwei Stunden lang komplett gesperrt werden.