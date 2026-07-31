Schwerer Arbeitsunfall in Fließ: Lkw-Fahrer von Betonplatten eingeklemmt

Bei einem Arbeitsunfall im Gemeindegebiet von Fließ (Bezirk Landeck, Tirol) hat sich am Freitagmittag ein 52-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen.

Der österreichische Lkw-Fahrer war am Freitag, den 31. Juli 2026, gegen 12 Uhr mittags, gerade damit beschäftigt, schwere Betonabdeckplatten mithilfe eines Ladekrans von seinem Fahrzeug abzuladen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Ladung während des Abladevorgangs aus dem Gleichgewicht. Die massiven Platten stürzten um und drückten den 52-Jährigen gegen bereits zuvor auf der Ladefläche oder am Boden abgestellte Betonelemente.

Trotz schwerer Verletzungen wählte er selbst den Notruf

Trotz seiner schweren Beinverletzungen bewies der Mann Geistesgegenwart und setzte den Notruf selbstständig ab. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort musste der 52-Jährige aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber direkt in die Klinik Innsbruck geflogen werden.