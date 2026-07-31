Motorradfahrer (25) schlittert Böschung hinab – zufällig anwesender Arzt leistet Erste Hilfe

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Sankt Johann (Tirol). Ein 25-jähriger Motorradfahrer kam von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Das Bike kam nach rechts von der Straße ab, krachte gegen einen Leitpflock, stürzte die Böschung hinunter und überschlug sich.

Das Bike kam nach rechts von der Straße ab, krachte gegen einen Leitpflock, stürzte die Böschung hinunter und überschlug sich.

Gegen 15 Uhr war der einheimische Biker auf der B176 in Fahrtrichtung Sankt Johann (Bezirk Kitzbühel, Tirol) unterwegs. Bei Straßenkilometer 15,8 passierte es: In einer Linkskurve verlor der junge Mann – vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit – die Kontrolle über sein Motorrad. Das Fahrzeug geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus, krachte gegen einen Straßenleitpflock und stürzte die angrenzende Böschung hinab, wo es sich überschlug. Der Unfalllenker blieb schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades in einer Wiese unterhalb der Böschung liegen.

Arzt leistet als Ersthelfer sofort Hilfe

Mehrere Zeugen beobachteten den Sturz und reagierten schnell. Unter den Ersthelfern befand sich auch ein zufällig anwesender Arzt, der die Erstversorgung des Verletzten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte übernahm. Nach der medizinischen Notversorgung an der Unfallstelle wurde der 25-Jährige vom Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.