Am Weg zum Strandbad: 15-Jähriger bei E-Scooter-Unfall in Kirchbichl schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter hat sich am Freitagnachmittag in Kirchbichl (Bezirk Kufstein, Tirol) ein 15-jähriger Teenager schwere Verletzungen zugezogen.

Warum der Jugendliche die Kontrolle über den Scooter verlor, ist noch unklar.

Warum der Jugendliche die Kontrolle über den Scooter verlor, ist noch unklar.

Der Jugendliche war gegen am Freitag, dem 31. Juli 2026, gegen 15.15 Uhr allein auf einer Gemeindestraße in Richtung Strandbad unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Zum Unfallzeitpunkt trug der 15-Jährige keinen Helm.

Umgehend ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der Verletzte umgehend in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Die genauen Umstände des Sturzes sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.