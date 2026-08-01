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Am Weg zum Strandbad: 15-Jähriger bei E-Scooter-Unfall in Kirchbichl schwer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter hat sich am Freitagnachmittag in Kirchbichl (Bezirk Kufstein, Tirol) ein 15-jähriger Teenager schwere Verletzungen zugezogen.
Der Jugendliche war gegen am Freitag, dem 31. Juli 2026, gegen 15.15 Uhr allein auf einer Gemeindestraße in Richtung Strandbad unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Zum Unfallzeitpunkt trug der 15-Jährige keinen Helm.
Umgehend ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert
Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der Verletzte umgehend in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Die genauen Umstände des Sturzes sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
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