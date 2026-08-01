Alkotest positiv: Zwei Verletzte nach Unfall in St. Johann

Auf der B178 in St. Johann in Tirol sind am Freitagabend eine 44-jährige Autofahrerin und ihre 17-jährige Tochter verletzt worden. Beim Lenker des Klein-Lkw fiel der Alkotest positiv aus.

Nach einem Zusammenstoß im Kreisverkehr in St. Johann mussten eine Mutter und ihre 17-jährige Tochter ins Krankenhaus. Beim Klein-Lkw-Lenker verlief der Alkotest positiv.

Nach einem Zusammenstoß im Kreisverkehr in St. Johann mussten eine Mutter und ihre 17-jährige Tochter ins Krankenhaus. Beim Klein-Lkw-Lenker verlief der Alkotest positiv.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, dem 31. Juli 2026, gegen 18.45 Uhr auf der B178 in St. Johann in Tirol. Eine 44-jährige deutsche Staatsangehörige fuhr mit ihrem Wagen von St. Johann in Richtung eines Kreisverkehrs. Zur selben Zeit näherte sich ein 26-jähriger Einheimischer mit einem Klein-Lkw von der Innsbruckerstraße. Im Kreisverkehr stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Familie im Auto

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Tirol hatte der 26-Jährige seine Geschwindigkeit nicht an die Straßen- und Verkehrsverhältnisse angepasst. Im Auto der 44-Jährigen saßen auch ihr Lebensgefährte und ihre beiden Kinder. Diese sind 17 und vier Jahre alt. Bei der Kollision wurden die Lenkerin und ihre 17-jährige Tochter verletzt. Nach dem Zusammenstoß wurden Mutter und Tochter zunächst vor Ort versorgt. Anschließend brachte die Rettung beide in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol.

Alkotest positiv

Beim 26-jährigen Lenker wurde noch an der Unfallstelle ein Alkotest durchgeführt. „Ein beim Lenker des Klein-LKW durchgeführter Alkotest verlief positiv“, so die Landespolizeidirektion Tirol. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Nach Abschluss der Erhebungen sollen Anzeigen an die zuständigen Behörden folgen.