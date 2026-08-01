Skip to content
Region auswählen:
/ ©APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Notarzt.
Nach einem Zusammenstoß im Kreisverkehr in St. Johann mussten eine Mutter und ihre 17-jährige Tochter ins Krankenhaus. Beim Klein-Lkw-Lenker verlief der Alkotest positiv.
St. Johann
01/08/2026
Auf der B178

Alkotest positiv: Zwei Verletzte nach Unfall in St. Johann

Auf der B178 in St. Johann in Tirol sind am Freitagabend eine 44-jährige Autofahrerin und ihre 17-jährige Tochter verletzt worden. Beim Lenker des Klein-Lkw fiel der Alkotest positiv aus.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(202 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Unfall ereignete sich am Freitag, dem 31. Juli 2026, gegen 18.45 Uhr auf der B178 in St. Johann in Tirol. Eine 44-jährige deutsche Staatsangehörige fuhr mit ihrem Wagen von St. Johann in Richtung eines Kreisverkehrs. Zur selben Zeit näherte sich ein 26-jähriger Einheimischer mit einem Klein-Lkw von der Innsbruckerstraße. Im Kreisverkehr stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Familie im Auto

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Tirol hatte der 26-Jährige seine Geschwindigkeit nicht an die Straßen- und Verkehrsverhältnisse angepasst. Im Auto der 44-Jährigen saßen auch ihr Lebensgefährte und ihre beiden Kinder. Diese sind 17 und vier Jahre alt. Bei der Kollision wurden die Lenkerin und ihre 17-jährige Tochter verletzt. Nach dem Zusammenstoß wurden Mutter und Tochter zunächst vor Ort versorgt. Anschließend brachte die Rettung beide in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol.

Alkotest positiv

Beim 26-jährigen Lenker wurde noch an der Unfallstelle ein Alkotest durchgeführt. „Ein beim Lenker des Klein-LKW durchgeführter Alkotest verlief positiv“, so die Landespolizeidirektion Tirol. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Nach Abschluss der Erhebungen sollen Anzeigen an die zuständigen Behörden folgen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at