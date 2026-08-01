B179-Sperre wegen Demos: Verkehr in Tirol rollte ruhiger als gedacht

Die Fernpassstrecke war am Samstag zwischen 9.45 und 12 Uhr gesperrt. Obwohl Reise-Staus zum Ferienbeginn befürchtet wurden, verlief der Verkehr ruhiger als angenommen.

Wegen angekündigter Demonstrationen in den Bezirken Reutte und Imst musste die Fernpassstrecke (B179) am heutigen Samstag, dem 1. August 2026, am Vormittag gesperrt werden. Zwischen 9.45 Uhr und 12 Uhr wurde auch die Hahntennjoch Straße (L246) für den gesamten Durchzugsverkehr gesperrt. Eine Umfahrung über das Joch war lediglich Anrainern gestattet.

Befürchteter Kollaps blieb aus

Da das Wochenende mit dem Ferienbeginn in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg zusammenfiel, hatten Experten im Vorfeld vor enormen Verzögerungen und vollen Ausweichrouten über Kufstein, den Achenpass oder die Seefelder Straße gewarnt. Wie mehrere Medien berichten, blieb das ganz große Verkehrschaos am Samstagvormittag jedoch vorerst aus.