Krankenhaus statt Canyoning: 24-Jähriger verletzt aus Schlucht gerettet

Bei einem Unfall im Rahmen einer Canyoningtour im Tiroler Ötztal wurde ein 24-jähriger Mann verletzt. Er musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein 24-jähriger Österreicher wollte am Samstag, 1. August 2026, gegen 11 Uhr mit 15 anderen Personen eine geführte Canyoningtour in der „Auerklamm“ Ötz (Bezirk Imst, Tirol) machen. Dabei rutschte er die „große Rutsche“ runter und verletzte sich beim Eintauchen ins Wasser an der rechten Schulter, wie die Polizei nun berichtet. Der Verletzte wurde anschließend mit dem Tau aus der Schlucht geborgen und vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Imst geflogen, so die Beamten abschließend.