Auto stand auf Schotterparkplatz in Vollbrand

Am späten Samstagabend geriet auf einem Schotterparkplatz ein Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit 40 Mann aus.

Ein Fahrzeug stand am späten Samstagabend auf einem Parkplatz in Axams in Vollbrand.

Ein Fahrzeug stand am späten Samstagabend auf einem Parkplatz in Axams in Vollbrand.

Zu einem nächtlichen Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es am Samstagabend, dem 1. August 2026, im Gemeindegebiet von Axams (Tirol). Wie die Polizei berichtet, geriet gegen 22 Uhr auf einem Schotterparkplatz ein Fahrzeug in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife befanden sich die Besitzerin des Autos sowie die Anruferin bereits vor Ort. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.

Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Axams rückte mit 40 Mann an. Auch standen zwei Polizeistreifen sowie die Rettung mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Am Auto entstand ein Totalschaden.