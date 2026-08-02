Pensionist (81) will schwimmen gehen, kommt nicht mehr zurück

Ein 81-jähriger Österreicher war bereits am Freitagvormittag, 31. Juli 2026, mit seinem E-Bike zum Schwarzsee in Kitzbühel (Tirol) unterwegs, um dort schwimmen zu gehen. Doch er kam nicht mehr nach Hause.

Es war eine übliche Routine des 81-Jährigen, dass er im Schwarzsee schwimmen geht. Nach einiger Zeit machte sich die Ehefrau des Mannes aber Sorgen, da er einfach nicht nach Hause kam. Daher rief sie die Polizei und meldete dessen Abgängigkeit. Nach einer Suchaktion der Wasserrettung, der Feuerwehr, der Eurinos Hundestaffel und auch der Diensthundestreife der Polizei konnte das E-Bike des Vermissten gegen 19 Uhr an einem Baum angelehnt vorgefunden werden.

Obduktion angeordnet

Was folgte, war eine mehrstündige Suche im Schwarzsee, die mitten in der Nacht, am 1. August 2026 gegen 1.13 Uhr, endete. Da wurde der 81-Jährige nämlich von der Wasserrettung im nördlichen Uferbereich in einer Tiefe von rund 1,5 Metern aufgefunden und geborgen. Der Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Todesursache eine Obduktion angeordnet.