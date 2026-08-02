Christians „unvergesslicher Nachmittag“: 42-Jährigem wurde Wunsch erfüllt

Eine chronische Krankheit hat das Leben des erst 42-jährigen Christian eingeschränkt und ist so weit fortgeschritten, dass er rund um die Uhr medizinische und pflegerische Betreuung benötigt. Nun wurde ihm ein Wunsch erfüllt.

Der 42-Jährige ist nämlich ein begeisterter Hardrock-Fan und wird auch regelmäßig von seinen Freunden besucht. Bei diesen Besuchen taucht ein Thema immer wieder auf: das Hardrock-Festival „Massaka“ am Walchsee bei Kufstein (Tirol). Der große Traum der Freunde: Sie würden das Festival gerne gemeinsam besuchen und die Musik live erleben. Von diesem Wunsch wussten auch die Pfleger des Heims, die sich daraufhin an den Verein „-Rollende Engel-“ wandten.

„Es wurde alles unkompliziert organisiert“

Und für die ehrenamtlichen Wunscherfüller war dabei schnell klar, dass man den Wunsch erfüllen möchte. Nachdem man mit dem Veranstalter des Festivals Kontakt aufgenommen hatte, bekam man auch sofort eine Zusage. Man erinnert sich nun: „Es wurde alles unkompliziert organisiert, damit Christian einen unvergesslichen Tag erleben konnte.“

Über den Verein „-Rollende Engel-“ Der private Verein erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase kostenlos ihren letzten Wunsch. Wie und wann werden letzte Wünsche vom Verein „-Rollende Engel-“ erfüllt? Voraussetzungen: wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erfüllbar sind

wenn man Unterstützung benötigt, weil der Patient bettlägerig ist

wenn medizinische und/oder pflegerische Betreuung benötigt wird Sollten diese Voraussetzungen zutreffen, kann man hier online das Wunschanfrageformular ausfüllen

„Trotz seiner schweren Erkrankung strahlte er vor Freude“

Am Tag der Wunscherfüllung angekommen, machte sich das Team des Vereins „-Rollende Engel-“ aus Oberösterreich schon früh am Morgen auf den Weg nach Tirol und holte dort den Fahrgast im Pflegeheim ab. Und sie erinnern sich noch genau: „Trotz seiner schweren Erkrankung strahlte er vor Freude.“ Mit Christians bestem Freund ging es daraufhin zum Festivalgelände, wo schon alles vorbereitet war. Mit der Trage durfte man dort auch direkt vor die Bühne fahren, so konnte der 42-Jährige das Konzert aus nächster Nähe genießen.

©Verein -Rollende Engel- Christian konnte beim Hardrock-Festival mit dabei sein.

Verein -Rollende Engel- schenkt schwerkrankem Christian „unvergesslichen Nachmittag“

Die kommenden zwei Stunden sollten dann Hardrock, Menschlichkeit und gelebte Hilfsbereitschaft dominieren und im Mittelpunkt stehen. „Christian konnte die Musik, die Atmosphäre und die besondere Stimmung in vollen Zügen erleben. Ein Moment, der ihm und auch unseren Wunscherfüllern noch lange in Erinnerung bleiben wird“, so der Verein weiter. Doch dann verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Christian, sodass die Wunscherfüllung vorzeitig beendet werden musste. Also ging es wieder zurück ins Pflegeheim, wo sich die Wunscherfüller „mit dem schönen Gefühl, einem schwerkranken Menschen einen unvergesslichen Nachmittag voller Musik, Freude und Lebensqualität geschenkt zu haben“ verabschiedeten, berichtet man abschließend.