7-Jähriger bei Unfall schwer verletzt – Eltern mussten alles mit ansehen

Ein siebenjähriger Bub ist am Montagabend in Tirol von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Besonders tragisch: Seine Eltern mussten den Unfall mitansehen.

Für eine Familie aus Belgien endete der Urlaub in Tirol mit einem schweren Unglück. Ein siebenjähriger Bub wurde am Montagabend in Lermoos (Bezirk Reutte, Tirol) von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Kind durch die Luft geschleudert

Nach Angaben der Polizei wollte der Siebenjährige gegen 20.50 Uhr gemeinsam mit seinem 13-jährigen Bruder die Reuttener Straße (B187) überqueren. Sie kamen von einem Parkplatz und wollten zu einem Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite gehen. Doch dann passierte es: In diesem Moment näherte sich ein Auto, das von einem 63-jährigen Deutschen gelenkt wurde. Der Wagen erfasste den Siebenjährigen frontal. Wie die Polizei informiert, wurde das Kind bei dem Unfall durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Eltern wurden Zeugen

Mehrere Zeugen – darunter auch die Eltern des Buben – beobachteten den Unfall und leisteten sofort Erste Hilfe. Der 13-jährige Bruder blieb unverletzt. Nach der Erstversorgung durch Rettung, Notarzt und den Notarzthubschrauber RK2 wurde der Siebenjährige mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen. Der Autofahrer sowie dessen Sohn, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieben unverletzt. Die Reuttener Straße war während des Einsatzes rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.