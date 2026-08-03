Millionen-Pleite: Winter-Disko in bekanntem Tourismusort insolvent

Der Betreiber der Diskothek Katapult in Sölden (Bezirk Imst, Tirol) ist insolvent. Das berichten am Montag, 3. August, sowohl der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) als auch der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870).

Laut Angaben des Schuldners, der den Insolvenzantrag über seine Rechtsvertretung selbst eingereicht hat, belaufen sich die Verbindlichkeiten auf mehr als 1,6 Millionen Euro. Betroffen sind demnach 65 Gläubiger. Dienstnehmer ist aktuell weder beschäftigt noch betroffen, da es sich um einen reinen Saisonbetrieb handelt. Heißt: Die Diskothek ist seit Ende April schon zu und soll nun auch nicht mehr aufsperren.

Die Gründe für die Insolvenz der Diskothek Katapult

Die Insolvenzursache hat mit der Corona-Pandemie zu tun – und den damit einhergehend rückgängigen Umsätzen. Zusätzlich hätten sich dadurch eben sowohl die Kundenfrequenz als auch das Konsumationsverhalten der Gäste verändert, wissen AKV und KSV1870.