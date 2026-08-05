Auto bei Unfall in Wald geschleudert: Fahrzeuginsassen (73, 60) verletzt

Auf der A13 verunglückte ein in Deutschland angemeldeter Pkw im Bereich der Europabrücke. Zwei Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Auto kam auf der A13 von der Fahrbahn ab und landete im Wald, wie die Polizei berichtet.

Ein Auto kam auf der A13 von der Fahrbahn ab und landete im Wald, wie die Polizei berichtet.

Am Mittwochmittag hat sich auf der A13 Brennerautobahn in Fahrtrichtung Norden ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 12:51 Uhr kam ein Pkw mit deutschem Kennzeichen im Bereich der Ausfahrt zum Europabrücken-Parkplatz aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Tirol streifte das Auto einen Baum, prallte gegen einen Stollenspeicher und wurde anschließend in den angrenzenden Wald geschleudert, wo das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam.

Insassen verletzt

Die beiden Insassen – der 73-jährige Fahrer sowie seine 60-jährige Beifahrerin – erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Abfahrt gesperrt

Die Abfahrt der Autobahn blieb während der gesamten Bergungs- und Rettungsarbeiten befahrbar. Vor Ort befanden sich drei Polizeistreifen, der Rettungsdienst mit Notarzt, mehrere Feuerwehren, die Bergrettung sowie Mitarbeiter der ASFINAG im Einsatz.