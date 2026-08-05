Straße drei Stunden gesperrt: Unfall forderte über 50 Einsatzkräfte

Auf der B179 bei Nassereith stießen zwei Autos frontal zusammen. Mehrere Personen und zwei Motorradfahrer erlitten Verletzungen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat am heutigen Nachmittag zu einer stundenlangen Sperrung der Fernpassstraße (B179) geführt. Gegen 15:30 Uhr kam es im Bereich von Straßenkilometer 6,2 zu einer frontalen Kollision zwischen zwei Personenkraftwagen.

Frontalcrash in Fahrtrichtung Lermoos

Ein 54-jähriger italienischer Staatsangehöriger war zusammen mit zwei Mitfahrern im Alter von 52 und 48 Jahren von Nassereith in Fahrtrichtung Lermoos unterwegs. Zeitgleich steuerte ein 44-jähriger niederländischer Staatsbürger sein Fahrzeug gemeinsam mit seiner Ehefrau in der Gegenrichtung von Lermoos nach Nassereith. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eines der beiden Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos von der Fahrbahn geschleudert.

Motorradfahrer schwer verletzt

In das Geschehen wurden zudem zwei deutsche Motorradfahrer im Alter von 44 und 41 Jahren verwickelt, die vermutlich von Nassereith in Richtung Lermoos fuhren. Sie erlitten schwere Verletzungen. „Diese wurden aus derzeit noch unbekannter Ursache in das Unfallgeschehen verwickelt und erlitten schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die Verletzten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert“, erklärt die LPD Tirol.

Über 50 Einsatzkräfte

Vor Ort stand ein großes Aufgebot an Rettungs- und Sicherheitskräften im Einsatz: 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 12 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, 4 Notärzte, 2 Rettungshubschrauber sowie 4 Streifen der Polizei waren an der Unfallstelle gebunden. Die genaue Unfallursache sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Für die Dauer der Rettungs-, Berge- und Unfallaufnahmearbeiten blieb die B179 zwischen 15:30 Uhr und etwa 19 Uhr für den gesamten Verkehr komplett gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2026 um 20:53 Uhr aktualisiert