Geld im Bankomaten vergessen? Lienzer Polizei sucht Frau nach Übergabe

Eine 61-Jährige vergaß ihr Bargeld im Bankomaten. Ein Passant soll die Scheine irrtümlich einer Unbekannten übergeben haben. Die Polizei aus Lienz bittet nun die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Bereits am Vormittag des 16. Juli kam es im Bereich eines Lebensmittelmarktes in Dölsach zu einem Verlust von Bargeld. Eine 61-jährige Österreicherin hatte gegen 10 Uhr an einem dortigen Bankomaten einen niederen dreistelligen Eurobetrag abgehoben, das Geld jedoch im Ausgabeschlitz vergessen. Als die Frau kurz darauf ihren Fauxpas bemerkte und zum Automaten zurückkehrte, war der Geldbetrag bereits verschwunden.

Passant gab Geldscheine fremder Frau

Der Vorfall nahm seinen Lauf, als ein Passant die im Automaten belassenen Scheine entdeckte. Im Glauben, die rechtmäßige Eigentümerin vor sich zu haben, händigte er das Geld auf dem angrenzenden Parkplatz einer noch nicht identifizierten Frau aus.

Lienzer Polizei ermittelt

Um den Sachverhalt aufzuklären, wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer +43 (0)59133/7230-100 an die Polizeiinspektion Lienz.