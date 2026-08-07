Dreifaches Glück im Alpenzoo: Selter Nachwuchs bei den Europäischen Wildkatzen

Pünktlich zum Weltkatzentag am 8. August gibt es vom Alpenzoo besonders erfreuliche Neuigkeiten: Nachwuchs bei den Europäischen Wildkatzen. Drei kleine Wildkatzen erkunden inzwischen neugierig ihr Zuhause.

Pünktlich zum Weltkatzentag am 8. August gibt es aus dem Alpenzoo besonders erfreuliche Nachrichten: Bei den Europäischen Wildkatzen hat sich dreifacher Nachwuchs eingestellt. Die drei Jungtiere sind mittlerweile fast sechs Wochen alt, entwickeln sich prächtig und erkunden mit wachsendem Mut ihr Gehege. In den ersten Lebenswochen blieb der Bereich rund um das Gehege vorübergehend für Besucher gesperrt, um der Mutter und ihren Jungen die nötige Ruhe zu gönnen. Inzwischen wagen sich die abenteuerlustigen Kätzchen jedoch immer öfter nach draußen.

Wichtiger Beitrag zum Artenschutz

Die Europäische Wildkatze ist die einzige ursprünglich in Mitteleuropa heimische Wildkatzenart. Obwohl sie auf den ersten Blick einer normalen Hauskatze ähnelt, unterscheidet sie sich durch einen kräftigeren Körperbau, dichtes Fell sowie einen buschigen, schwarz geringelten Schwanz mit stumpfem Ende. Als extrem scheue Waldbewohner bekommen Mensch sie in freier Wildbahn nur äußerst selten zu Gesicht. Der Zuchterfolg hat für den Zoo einen hohen Stellenwert.

„Der Alpenzoo führt das Europäische Zuchtbuch für die Europäische Wildkatze und trägt damit eine besondere Verantwortung für den Erhalt dieser Art. Unsere Wildkatzenmutter ist genetisch äußerst wertvoll und leistet mit ihrem Nachwuchs einen wichtigen Beitrag zum Erhalt einer gesunden Reservepopulation. Deshalb freut uns dieser Zuchterfolg ganz besonders“. Dr. André Stadler, Zoodirektor

Geduld bei der Beobachtung gefragt

Wer den flauschigen Nachwuchs im Alpenzoo selbst beobachten möchte, braucht allerdings ein wenig Geduld. Obwohl die kleinen Wildkatzen täglich aktiver werden, verbringen sie noch viel Zeit gut versteckt im Unterholz oder nahe bei ihrer Mutter. Mit etwas Glück und Ruhe lassen sich die drei Kätzchen jedoch bereits bei ihren ersten Erkundungstouren beobachten.