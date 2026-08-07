Verletzter Radfahrer (54): Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten und Zeugen

Am Mittwochabend ist es im Stadtteil Pradl (Innsbruck, Tirol) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein 54-jähriger Mann wurde dabei verletzt und musste in die Klinik gebracht werden.

Da der verunfallte 54-jährige Mann Erinnerungslücken hat und der zweite Beteiligte fehlte, bittet die Polizei nun um Hinweise. Der Unfall ereignete sich am 5. August 2026 gegen 19.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Egerdachstraße und der Klappholzstraße. Der 54-Jährige war mit einem Citybike auf der Egerdachstraße in Richtung Norden unterwegs, als zeitgleich ein bislang unbekannter Radfahrer linksseitig in Richtung Osten fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Unfallopfer hat Erinnerungsverlust

Der genaue Hergang der Kollision ist derzeit unklar: Das Opfer erlitt durch den Sturz Verletzungen unbestimmten Grades und kann sich an das Unfallgeschehen nicht mehr erinnern. Vor Ort gab es zudem keine Hinweise auf den Identität oder den Verbleib des zweiten beteiligten Radfahrers. Die Rettung lieferte den Verletzten nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck ein.