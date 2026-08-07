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/ ©Fotomontage Canva/Rotes Kreuz
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Fahrradunfall.
Bisher fehlt jede Spur von jenem zweiten Radfahrer, der nach dem Unfall weiterfuhr.
Innsbruck
07/08/2026
Mithilfe erbeten

Verletzter Radfahrer (54): Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten und Zeugen

Am Mittwochabend ist es im Stadtteil Pradl (Innsbruck, Tirol) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein 54-jähriger Mann wurde dabei verletzt und musste in die Klinik gebracht werden.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
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Da der verunfallte 54-jährige Mann Erinnerungslücken hat und der zweite Beteiligte fehlte, bittet die Polizei nun um Hinweise. Der Unfall ereignete sich am 5. August 2026 gegen 19.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Egerdachstraße und der Klappholzstraße. Der 54-Jährige war mit einem Citybike auf der Egerdachstraße in Richtung Norden unterwegs, als zeitgleich ein bislang unbekannter Radfahrer linksseitig in Richtung Osten fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Unfallopfer hat Erinnerungsverlust

Der genaue Hergang der Kollision ist derzeit unklar: Das Opfer erlitt durch den Sturz Verletzungen unbestimmten Grades und kann sich an das Unfallgeschehen nicht mehr erinnern. Vor Ort gab es zudem keine Hinweise auf den Identität oder den Verbleib des zweiten beteiligten Radfahrers. Die Rettung lieferte den Verletzten nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck ein.

Polizei bittet um Mithilfe

  • Die Verkehrsinspektion Innsbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Auch der zweite Unfallbeteiligte wird dringend gebeten, sich zu melden.
  • Sachdienliche Hinweise: Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133 / 7591-100.
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