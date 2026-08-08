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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Der 28-jährige Lenker des zweiten Fahrzeugs erlitt Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Betreuung in das Landeskrankenhaus Hall gebracht.
Innsbruck
08/08/2026
Ein Verletzter

Umkehrmanöver: 46-Jähriger verursacht Frontalkollision an Autobahnauffahrt

Ein missglücktes Wendemanöver hat am späten Freitagnachmittag auf der Brennerautobahn (A13) Richtung Innsbruck (Tirol) zu einem schweren Verkehrsunfall geführt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(214 Wörter)
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Ein 46-jähriger deutscher Autofahrer geriet Falschfahrern gleich entgegen der Fahrtrichtung auf eine Autobahnauffahrt und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der Vorfall ereignete sich am 7. August 2026 gegen 17.40 Uhr. Der deutsche Staatsbürger war auf der Brennerbundesstraße (B182) von Italien kommend in Richtung Innsbruck unterwegs. Am Kreisverkehr Innsbruck-Süd bog er versehentlich auf die Auffahrt zur A13 in Fahrtrichtung Brenner ab.

Gefährliches Umkehrmanöver

Als der Fahrer seinen Irrtum bemerkte, entschied er sich zu einem gefährlichen Manöver: Er wendete sein Auto direkt auf der Auffahrt und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zurück, um wieder auf die B182 zu gelangen. Dabei übersah er das Fahrzeug eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 28-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der in Tirol lebt. Es kam zur ungebremsten Frontalkollision.

Lenker des anderen Fahrzeugs verletzt: Wurde ins Krankenhaus Hall gebracht

Der 28-jährige Lenker erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol. Der 46-jährige Unfallverursacher blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahnauffahrt Innsbruck-Süd für rund eine Stunde komplett gesperrt werden, was zu zeitweisen Verzögerungen im Feierabendverkehr führte.

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