Schwerer Unfall im Ötztal: Auto prallt gegen Felswand

Zu einer heftigen Kollision mit zwei Totalschäden kam es am Freitagabend in Haiming (Bezirk Imst, Tirol) auf der Ötztalstraße (B186). Ein 24-jähriger Österreicher verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Die Wucht der Kollision schleuderte das Auto einer 57-Jährigen herum und drückte es gegen die Felswand, wo das Wrack quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam.

Die Wucht der Kollision schleuderte das Auto einer 57-Jährigen herum und drückte es gegen die Felswand, wo das Wrack quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam.

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Freitag, dem 7. August, gegen 19.05 Uhr in Haiming (Bezirk Imst, Tirol). Das Heck des Autos eines 24-Jährigen brach aus, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in die Fahrerseite einer entgegenkommenden 57-jährigen Niederländerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau gedreht, gegen eine Felswand geschoben und kam quer auf der Straße zum Stillstand.

57-jährige Niederländerin erlitt Verletzungen im Brustbereich

Der 24-Jährige versuchte vergebens, sein Fahrzeug zu stabilisieren, bretterte entgegen der Fahrtrichtung durch den Haltestellenbereich und stoppte erst an einem Zaun samt Verkehrsschild. Die Niederländerin erlitt Verletzungen im Brustbereich. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt lieferte die Rettung sie ins Krankenhaus Zams ein. Der Unfalllenker kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.