Wackelnde Möbel, Klirrende Gläser, deutliches Grollen: In Tirol bebte die Erde

Ein lauter Knall, schwankende Möbel und Schreck am frühen Morgen: Ein spürbares Erdbeben der Stärke 3,5 hat Hall und umliegende Regionen in Tirol aus dem Schlaf gerissen.

Ein plötzlicher Ruck schreckte am frühen Morgen die Region auf: Um punkt genau 6.42 Uhr bebte bei Hall (Inntal, Tirol) die Erde. Nach aktuellen Daten der GeoSphere Austria erreichte das seismische Ereignis eine Magnitude von 3,5. Obwohl die Erschütterung aus einer Tiefe von acht Kilometern stammte, war sie an der Oberfläche deutlich spürbar – auf der zwölfteiligen Intensitätsskala wurde das Beben mit einer Stärke von 5 eingeordnet.

Fenster vibrierten, aber glücklicherweise keine größeren Schäden

Viele Bewohner nahmen das Beben nicht nur durch wackelnde Möbel, klirrende Gläser und vibrierende Fenster wahr, sondern hörten auch ein deutliches Grollen. Vereinzelt bewegten sich kleinere Gegenstände im Raum. Abgesehen von vereinzelt gemeldeten Bagatellschäden, wie feinen Rissen im Verputz, blieben größere Schäden aus – was bei dieser Magnitude auch zu erwarten war.

Erdbeben bis nach Innsbruck und Seefeld spürbar

Das Beben beschränkte sich nicht nur auf das Epizentrum bei Hall: Die Erschütterungen waren bis nach Innsbruck und Seefeld spürbar. Wie eindringlich der Moment war, beschreibt ein Anwohner gegenüber der Tiroler Tageszeitung: „Zuerst gab es einen Knall, und direkt danach hat das ganze Haus gewackelt.“ Laut Seismologen finden Erdbeben dieser Stärke in Tirol aber relativ häufig statt, es gibt deshalb keinen Grund zur Sorge.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 11:07 Uhr aktualisiert