„Mit der Seilbahn zur Arbeit“: Diese spektakuläre Berghütte sucht Verstärkung

Für die Erzherzog-Johann-Hütte am Großglockner (Hohe Tauern, zwischen Kärnten und Tirol) sucht Pächter Toni Riepler Verstärkung. Der Arbeitsplatz ist für Mitarbeiter bequem per Seilbahn erreichbar.

Die Erzherzog Johann Hütte am Großglockner sucht zusätzliche Mitarbeiter, die "echte Bergmenschen" sind.

Die Erzherzog Johann Hütte am Großglockner sucht zusätzliche Mitarbeiter, die "echte Bergmenschen" sind.

Arbeiten auf dem Großglockner: Pächter Toni Riepler sucht Verstärkung für das Team der Erzherzog-Johann-Hütte. Praktisch für den Arbeitsweg: Die Anreise erfolgt entspannt mit der Seilbahn. Die urige Hütte liegt auf 3.454 Metern Höhe. Quer durch sie hindurch verläuft die Grenze zwischen Kärnten und Tirol.

„Die neue Kollegen sollten Bergmenschen sein“

Laut dem Osttiroler Riepler sollten die neuen Arbeitskollegen Hütten-und Bergliebhaber sein und sich in dieser beeindruckenden Höhenlage wohl fühlen. Außerdem ist Teamfähigkeit wichtig, da alle auf engem Raum zusammenarbeiten. Das eingespielte Team des Stammpersonals besteht derzeit aus sieben internationalen Personen. Bis Mitte September hat die Hütte je nach Wetterlage offen.

Bewerbungen ab sofort erwünscht

„Wenn du Lust und Zeit hast, auf Österreichs höchst gelegener Herdplatte einfache und bodenständige Gerichte zu kochen, freuen wir uns, von dir zu hören. Als Allrounder hilfst du bei allen Arbeiten in der Hütte und rundherum“, freut sich Toni Riepler.