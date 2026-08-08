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/ ©Facebook/Erzherzog Johann Hütte-Aldersruhe
auf dem bild von 5min.at sieht man die erzherzog johann hütte.
Die Erzherzog Johann Hütte am Großglockner sucht zusätzliche Mitarbeiter, die "echte Bergmenschen" sind.
Hohe Tauern
08/08/2026
Bergliebhaber

„Mit der Seilbahn zur Arbeit“: Diese spektakuläre Berghütte sucht Verstärkung

Für die Erzherzog-Johann-Hütte am Großglockner (Hohe Tauern, zwischen Kärnten und Tirol) sucht Pächter Toni Riepler Verstärkung. Der Arbeitsplatz ist für Mitarbeiter bequem per Seilbahn erreichbar.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(177 Wörter)
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Arbeiten auf dem Großglockner: Pächter Toni Riepler sucht Verstärkung für das Team der Erzherzog-Johann-Hütte. Praktisch für den Arbeitsweg: Die Anreise erfolgt entspannt mit der Seilbahn. Die urige Hütte liegt auf 3.454 Metern Höhe. Quer durch sie hindurch verläuft die Grenze zwischen Kärnten und Tirol.

„Die neue Kollegen sollten Bergmenschen sein“

Laut dem Osttiroler Riepler sollten die neuen Arbeitskollegen Hütten-und Bergliebhaber sein und sich in dieser beeindruckenden Höhenlage wohl fühlen. Außerdem ist Teamfähigkeit wichtig, da alle auf engem Raum zusammenarbeiten. Das eingespielte Team des Stammpersonals besteht derzeit aus sieben internationalen Personen. Bis Mitte September hat die Hütte je nach Wetterlage offen.

Bewerbungen ab sofort erwünscht

„Wenn du Lust und Zeit hast, auf Österreichs höchst gelegener Herdplatte einfache und bodenständige Gerichte zu kochen, freuen wir uns, von dir zu hören. Als Allrounder hilfst du bei allen Arbeiten in der Hütte und rundherum“, freut sich Toni Riepler.

Gehst du gerne wandern?

Ja, ich liebe es. Rauf auf den Berg, runter mit dem Kaiserschmarrn!
Ab und zu, wenn das Wetter passt und die Aussicht stimmt.
Eher nicht. Ich nehme lieber die Gondel.
Nein danke, Wandern ist für mich nur ein anderes Wort für „unnötig schwitzen“.
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