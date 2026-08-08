Nach vier Murenabgängen: Hahntennjochstraße öffnet wohl gegen 21 Uhr

Nach vier Murenabgängen zwischen Imst und der Passhöhe Hahntennjoch ist die L 246 weiterhin gesperrt. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Laut Land Tirol soll die Straße am Samstag gegen 21 Uhr wieder öffnen.

Nach vier Murenabgängen zwischen Imst und dem Hahntennjoch laufen die Arbeiten weiter. Die gesperrte Straße soll laut Land Tirol am Samstag gegen 21 Uhr wieder freigegeben werden.

Nach vier Murenabgängen zwischen Imst und dem Hahntennjoch laufen die Arbeiten weiter. Die gesperrte Straße soll laut Land Tirol am Samstag gegen 21 Uhr wieder freigegeben werden.

Zwischen Imst und der Passhöhe Hahntennjoch (Tirol) sind insgesamt vier Muren abgegangen. Deshalb musste die L 246 Hahntennjochstraße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Bereits am Freitagabend, 7. August, informierte das Land Tirol über die Sperre. Damals wurde mit einer Freigabe frühestens am Samstagabend gerechnet.

Arbeiten laufen

Seit den Murenabgängen wird an der betroffenen Strecke gearbeitet. Neben den Räumarbeiten sind auch Instandsetzungsmaßnahmen notwendig. Diese laufen laut aktuellem Update weiterhin auf Hochtouren. Wie lange die einzelnen Arbeiten noch dauern, wurde nicht näher angegeben.

Freigabe um 21 Uhr

Inzwischen gibt es einen konkreteren Zeitpunkt für die geplante Öffnung. Das Land Tirol teilt dazu mit: „Mit aktuellem Kenntnisstand kann die L 246 Hahntennjochstraße heute, Samstagabend, gegen 21 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.“ Damit könnte die Verbindung noch am Samstag wieder befahrbar sein.