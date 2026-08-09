Junger Tiroler (17) bei Mofa-Unfall lebensgefährlich verletzt

Auf der L229 in Tirol ist es am späten Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 17-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Die Rettung rückte aus und brachte den Jugendlichen in den Schockraum nach Innsbruck, sowie die Mitfahrerin ins Krankenhaus nach Schwaz.

Die Rettung rückte aus und brachte den Jugendlichen in den Schockraum nach Innsbruck, sowie die Mitfahrerin ins Krankenhaus nach Schwaz.

Ein 17-jähriger Tiroler war am späten Samstagabend, 8. August 2026 gegen 22.45 Uhr, mit seinem Motorfahrrad auf der L229 in Richtung Süden unterwegs, am Sozius hatte er eine 15-Jährige mit. Beide trugen keinen Helm, wie die Polizei berichtet. Plötzlich kamen sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierten dort die Gehsteigkante. In weiterer Folge stürzte das Motorfahrrad und schlitterte rund 25 Meter entlang des Gehsteigs.

17-Jähriger blieb regungslos liegen

Sowohl der Lenker als auch seine Mitfahrerin wurden ins angrenzende Feld geschleudert, der 17-Jährige blieb regungslos liegen. Die 15-Jährige wurde zwar ebenfalls verletzt, blieb allerdings bei Bewusstsein, wissen die Beamten. Eine zufällig vorbeikommende Zeugin hat anschließend die Rettung gerufen. Der Lenker wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht. Die Mitfahrerin wurde ins Krankenhaus nach Schwaz gefahren.