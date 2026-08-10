Alpine Notlage in Sölden: 36 Personen mit Kinderwägen gerettet

Großeinsatz im alpinen Gelände: Drei Familien – darunter Kleinkinder in Kinderwägen – gerieten am Sonntag in Sölden auf über 2.300 Metern Seehöhe in Not. 14 Personen mussten per Tau vom Heli geborgen werden.

Am Sonntagnachmittag im Tiroler Ötztal: Gegen 17.15 Uhr geriet eine 36-köpfige Gruppe im Bereich Sonnberg in Sölden auf rund 2.325 Metern Seehöhe in eine gefährliche Lage. Die Gruppe, bestehend aus drei Familien mit Erwachsenen, Jugendlichen sowie mehreren Kleinkindern in Kinderwägen, hatte zuvor von der Bergstation der Wildspitzbahn aus eine kurze Wanderung in Richtung Nordosten gestartet.

Orientierung im steilen Gelände verloren

Im Laufe des Ausflugs gerieten die Familien jedoch mehrfach in unwegsames Terrain und kamen schließlich vom markierten Wanderweg ab. Als es im ausgesetzten, steilen Gelände kein Vor und Zurück mehr gab, setzten zwei Gruppenmitglieder einen Notruf ab. Daraufhin rollte eine Rettungsaktion an: Die Bergrettung Sölden rückte aus, zudem stiegen zwei Rettungshubschrauber auf. 14 Personen (darunter die Kleinkinder) mussten mittels Taubergung direkt aus der Felswand gerettet und ausgeflogen werden. Die restlichen 22 Personen wurden von den Bergrettern auf dem Landweg sicher ins Tal begleitet. Es wurde niemand verletzt.