Über 100.000 Euro weg: Tiroler überweist Betrügern viel Geld

Der 67-Jährige wurde von einer angeblichen Mitarbeiterin zur Installation einer App und in weiterer Folge zur Unterzeichnung von Mitgliedschaftsvereinbarungen veranlasst. Anschließend tätigte er gleich mehrere Überweisungen auf ausländische Konten, berichtet die Polizei nun. Dabei wurde ihm mitgeteilt, dass das sowohl der schnellste als auch der sicherste Weg sei, die Zahlungen abzuwickeln. Erst ein Angehöriger hat den 67-Jährigen darauf aufmerksam gemacht, dass er Opfer eines Anlagebetrugs geworden ist. Durch die Überweisungen ist ihm ein Gesamtschaden in der Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrags entstanden, so die Beamten abschließend.