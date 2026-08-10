Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Lienz: Polizei sucht geparkten Kleinwagen

Die Polizei Lienz sucht nach einer Sachbeschädigung nach dem Halter eines geparkten Autos. Ein 88-jähriger Fahrer touchierte den Wagen am Schleinitzweg.

Nach einem Unfall nördlich des Bezirkskrankenhauses Lienz sucht die Polizei nach einem beschädigten weißen Kleinwagen.

Nach einem Unfall nördlich des Bezirkskrankenhauses Lienz sucht die Polizei nach einem beschädigten weißen Kleinwagen.

In Lienz kam es am 10. August gegen 8:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 88-jähriger Autofahrer touchierte im Kreuzungsbereich des Schleinitzwegs mit der Emanuel-von-Hibler-Straße, unmittelbar nördlich des Bezirkskrankenhauses, einen dort geparkten Wagen.

Kleinwagen mit LZ-Kennzeichen

Die Identität des geschädigten Fahrzeugbesitzers ist bislang nicht zweifelsfrei geklärt. „Beim beschädigten Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen Kleinwagen mit LZ-Kennzeichen handeln“, so die LPD Tirol.

Hinweise zum Unfallhergang erbeten

Die Beamten bitten nun den Lenker beziehungsweise den Zulassungsbesitzer des betroffenen Autos, sich bei der Polizei zu melden. Auch Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden ersucht, umgehend Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.