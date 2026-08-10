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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeifahrzeug.
Nach einem Unfall nördlich des Bezirkskrankenhauses Lienz sucht die Polizei nach einem beschädigten weißen Kleinwagen.
Osttirol
10/08/2026
Polizeimeldung

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Lienz: Polizei sucht geparkten Kleinwagen

Die Polizei Lienz sucht nach einer Sachbeschädigung nach dem Halter eines geparkten Autos. Ein 88-jähriger Fahrer touchierte den Wagen am Schleinitzweg.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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In Lienz kam es am 10. August gegen 8:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 88-jähriger Autofahrer touchierte im Kreuzungsbereich des Schleinitzwegs mit der Emanuel-von-Hibler-Straße, unmittelbar nördlich des Bezirkskrankenhauses, einen dort geparkten Wagen.

Kleinwagen mit LZ-Kennzeichen

Die Identität des geschädigten Fahrzeugbesitzers ist bislang nicht zweifelsfrei geklärt. „Beim beschädigten Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen Kleinwagen mit LZ-Kennzeichen handeln“, so die LPD Tirol.

Hinweise zum Unfallhergang erbeten

Die Beamten bitten nun den Lenker beziehungsweise den Zulassungsbesitzer des betroffenen Autos, sich bei der Polizei zu melden. Auch Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden ersucht, umgehend Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

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