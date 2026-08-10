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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
auf dem bild von 5min.at ist ein notarzthubschrauber und ein pannendreieck.
Die Landespolizeidirektion Tirol berichtet über den Vorfall.
Tirol
10/08/2026
Einsatz am Berg

Zwölfjähriger stürzte bei Wanderung in Tirol ab und verletzte sich

Bei einer Wanderung auf dem Gaisalmsteig von der Gaisalm in Richtung Achenkirch ist am Montag ein zwölfjähriger Junge verunglückt. Er wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck geflogen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Gegen 13.45 Uhr stolperte der Sohn einer dreiköpfigen Familie aus Frankreich beim Überqueren eines Wassergrabens und stürzte rund 10 bis 15 Meter über felsiges Terrain in Richtung Achensee ab, wo er auf einem Felsvorsprung zu liegen kam.

Durch den Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen

Nachkommende Wanderer alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Wegen des steilen Geländes musste der Junge durch den Notarzthubschrauber „Heli 4“ mittels Tau geborgen werden. Er wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck geflogen.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Die Eltern blieben unverletzt und wurden mit dem Polizeiboot Achensee nach Pertisau gebracht. Neben dem Hubschrauber und der Polizeiboot-Besatzung standen auch die Bergrettung und die Alpinpolizei im Einsatz.

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