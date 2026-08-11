LKW-Absturz in Tirol: Betonmischwagen 20 Meter in Wald gestürzt

Ein 40-jähriger Betonmischwagen-Fahrer war am späten Montagnachmittag, 10. August 2026, mit seinem Fahrzeug auf dem Weg zu einer Baustelle am Glungezer (Gemeinde Tulfes, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Dabei fuhr er auf einem Forstweg, kam in der Nähe der Tulfeinalm aber aus noch unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte in weiterer Folge knapp 20 Meter über steiles Gelände ab, wie die Polizei berichtet.

Massive Schäden im Wald

Der 40-Jährige konnte sich immerhin selbst aus dem Fahrzeug befreien und auch Hilfe rufen. Er wurde beim Unfall dennoch verletzt und musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen werden. Da zu dem Zeitpunkt auch die Dunkelheit schon langsam eingesetzt hat, war eine Bergung des Fahrzeugs vorerst nicht möglich. Im betroffenen Wald ist es laut Polizei durch den Absturz zu „massiven Schäden“ gekommen. Im Einsatz waren neben dem Hubschrauber auch die Bergrettung Hall in Tirol, die Feuerwehr Tulfes sowie eine Polizeistreife.