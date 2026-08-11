Tödlicher Rad-Unfall: Junger Deutscher (18) in Tirol gegen Felswand gekracht
Montagnachmittag, am 10. August 2026 gegen 16.20 Uhr, ist ein 18-jähriger Deutscher auf der Brandenberger Straße (L4) gegen eine Felswand gekracht und dann verstorben.
Gegen 16.20 Uhr war der Deutsche aus Aachen mit seinem Rennrad auf der L4 im Gemeindegebiet von Kramsach (Bezirk Kufstein) unterwegs, als er auf der abschüssigen Straße die Kontrolle über das Rennrad verlor, wie die Polizeiberichtet. Dabei geriet er dann trotz Bremsversuchen in einem Kurvenbereich auf die linke Fahrbahnseite und krachte gegen die dortige Felswand. Anschließend kam er auf der Straße zu liegen und wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer schwer verletzt gefunden. Dieser leistete zwar sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen und rief die Rettung, wegen der schweren Verletzungen starb der 18-Jährige aber noch an Ort und Stelle.