15-Jährige vergewaltigt? Polizei nimmt 47-Jährigen fest

Es sind schwere Vorwürfe, mit denen sich ein 47-jähriger Österreicher derzeit konfrontiert sieht. Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde man vor wenigen Tagen von einer 15-Jährigen gerufen, die vom Mann vergewaltigt worden sein soll. Die Minderjährige habe das jedenfalls bei den Beamten angezeigt, diese haben den 47-Jährigen noch in der Nähe des mutmaßlichen Tatortes festnehmen können. Über ihn wurde die Untersuchungshaft verhängt, er ist nun in der Justizanstalt Innsbruck. Und dort wird er nun wohl für mindestens 14 Tage sein. Laut Kronen Zeitung sollen sich die beiden gekannt haben. Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.