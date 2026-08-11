Tödliche Bergtour: 74-Jähriger abgestürzt und verstorben

Ein 74-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Olpe war am Montagabend, 10. August 2026 gegen 20.50 Uhr, von seinem Unterkunftgeber als vermisst gemeldet worden. Gegen 8.30 sei dieser zu einer Bergtour in Osttirol über das Maurertal zur Essener-Rostocker-Hütte aufgebrochen und wollte anschließend eigentlich über den Venediger-Höhenweg ins Dorfertal zur Johannishütte absteigen. Doch er kam nicht mehr zurück, weshalb eine Suchaktion eingeleitet wurde.

Hubschrauber und Drohne wegen Starkregens abgezogen

Mit dem Polizeihubschrauber und der Drohne hatte man Suchflüge über dem betreffenden Gebiet durchgeführt, gegen 21.30 Uhr haben auch mehrere Suchmannschaften der Bergrettung Prägraten mit Bergrettungshunden sowie ein Alpinpolizist nach dem Mann gesucht. Da dann allerdings Starkregen einsetzte, musste der Hubschrauber und die Drohne gegen 23 Uhr abgezogen werden, die Suchmannschaften stiegen trotz widrigster Witterungsverhältnisse weiter in Richtung Türmljoch auf, wo sie gegen 0.40 Uhr auch eintrafen.

Hubschrauber beginnt Suche in der Früh wieder

Nachdem die terrestrische Suche ebenfalls erfolglos blieb, stiegen die Suchmannschaften ins Tal ab. In den frühen Morgenstunden des 11. August 2026 hat der Polizeihubschrauber den Suchflug wieder gestartet. Gegen 5.40 Uhr konnte dann schließlich auf einer Seehöhe von 2.270 Metern im Nahbereich des Aderkammbachs eine leblose Person gefunden werden. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht man davon aus, dass der 74-Jährige den markierten Steig verlassen haben dürfte. In weiterer Folge ist er in immer steiler werdendes Gelände abgestiegen und anschließend über die nahezu senkrechten Wände abgestürzt. Dabei hat er sich tödlich verletzt.