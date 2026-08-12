65-Jährige stürzt mit E-Bike und bleibt mehrere Minuten bewusstlos

Eine 65-jährige Schweizerin hat sich bei einem E-Bike-Unfall in Fieberbrunn Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen.

Die Frau war am frühen Mittwochnachmittag auf einer Gemeindestraße von einem Gastronomiebetrieb kommend in nördliche Richtung unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf das unbefestigte Bankett geriet und zu Fall kam.

Mehrere Minuten bewusstlos

Beim Sturz schlug sie mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und verlor für mehrere Minuten das Bewusstsein. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Salzburg geflogen.